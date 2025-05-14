30 brilliant photos of confirmations 30 years ago in Derry May 1995

By Jack Tibbetts
Published 14th May 2025, 12:33 BST
Check out these photos of confirmations in Derry back in 1995.

Photos from the Derry Journal Archive.

Confirmations from St. Columba's, Holy Child P.S, Chapel Road P.S, Dungiven Road P.S and Rosemount P.S back in 1995.

1. St. Columba's, Holy Child P.S, Chapel Road P.S, Dungiven Road P.S and Rosemount P.S : St. Columba's, Holy Child P.S, Chapel Road P.S, Dungiven Road P.S and Rosemount P.S

Confirmations from St. Columba's, Holy Child P.S, Chapel Road P.S, Dungiven Road P.S and Rosemount P.S back in 1995. Photo: Derry Journal Archive

Rosemount P.S and Oakgrove P.S confirmations back in 1995.

