31 brilliant photos across Derry and Donegal back in December 1994

By Jack Tibbetts
Published 10th Dec 2024, 15:36 BST
Check out our collection of photos from 1994, taken across Derry and Donegal. The images include parties and babies born on Christmas day.

Photos from the Derry Journal Archive.

Christmas Day swim at Lisfannon Beach, back in 1994.

1. Christmas Day swim at Lisfannon Beach : Christmas Day swim at Lisfannon Beach

Christmas Day swim at Lisfannon Beach, back in 1994. Photo: Derry Journal Archive

Photo Sales
Christmas Day swim at Lisfannon Beach, back in 1994.

2. Christmas Day swim at Lisfannon Beach : Christmas Day swim at Lisfannon Beach

Christmas Day swim at Lisfannon Beach, back in 1994. Photo: Derry Journal Archive

Photo Sales
Christmas Day swim at Lisfannon Beach, back in 1994.

3. Christmas Day swim at Lisfannon Beach : Christmas Day swim at Lisfannon Beach

Christmas Day swim at Lisfannon Beach, back in 1994. Photo: Derry Journal Archive

Photo Sales
Christmas Day swim at Lisfannon Beach, back in 1994.

4. Christmas Day swim at Lisfannon Beach : Christmas Day swim at Lisfannon Beach

Christmas Day swim at Lisfannon Beach, back in 1994. Photo: Derry Journal Archive

Photo Sales
Previous
1 / 8
Next Page
Related topics:DerryDonegal
News you can trust since 1772
Follow us
©National World Publishing Ltd. All rights reserved.Cookie SettingsTerms and ConditionsPrivacy notice