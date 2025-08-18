81 brilliant photos from 20 years ago of parties and celebrations in Derry August 2005

Photos from the Derry Journal Archive.
1. Dawaro Kular : Dawaro Kular
Dawaro Kular celebrating his birthday with friends and family. Photo: Derry Journal Archive
2. Dawaro Kular : Dawaro Kular
Dawaro Kular celebrating his birthday with friends and family. Photo: Derry Journal Archive
3. Dawaro Kular : Dawaro Kular
Dawaro Kular celebrating his birthday with friends and family. Photo: Derry Journal Archive
4. Dawaro Kular : Dawaro Kular
Dawaro Kular celebrating his birthday with friends and family. Photo: Derry Journal Archive