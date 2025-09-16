85 great pictures from Derry & Donegal back in September 1985

By Brendan McDaid
Published 16th Sep 2025, 13:13 BST
We’re taking a step back in time to 40 years ago in the north west with these images from the Derry Journal archive from September 1985.

Hope they bring back some nice memories!

Photo copyright: Derry Journal.

Fashion Show in Foyle and Londonderry College for School Appeal Fund.

Fashion Show in Foyle and Londonderry College for School Appeal Fund. Photo: DJ

Derry City F.C. fans at one of the first League of Ireland games.

Derry City F.C. fans at one of the first League of Ireland games. Photo: DJ

Runners gather for the Waterside Half Marathon.

Runners gather for the Waterside Half Marathon. Photo: DJ

Renovations being carried out at McConnellogue House.

Renovations being carried out at McConnellogue House. Photo: DJ

