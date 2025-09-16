Hope they bring back some nice memories!
Photo copyright: Derry Journal.
1. Derry Journal September 1985 5 (14).jpg
Fashion Show in Foyle and Londonderry College for School Appeal Fund. Photo: DJ
2. Derry Journal September 1985 5 (24).jpg
Derry City F.C. fans at one of the first League of Ireland games. Photo: DJ
3. Derry Journal September 1985 4 (21).jpg
Runners gather for the Waterside Half Marathon. Photo: DJ
4. Derry Journal September 1985 4 (16).jpg
Renovations being carried out at McConnellogue House. Photo: DJ