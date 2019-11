Tuairimí á lorg maidir le Seirbhísí Gaeilge Chomhairle Chathair Dhoire agus Cheantar an tSratha Báin

Tá Comhairle Chathair Dhoire agus Cheantar an tSratha Báin ag reáchtáil suirbhé le tuairimí phobal na Gaeilge a bhailiú maidir le seirbhísí Gaeilge na Comhairle.

“Tá sé tábhachtach go mbaineann pobal na Gaeilge feidhm as an deis seo le tuairimí a thabhairt ar na seirbhísí le go mbeidh muid in ann na seirbhísí sin a mhúnlú agus a fheabhsú agus chun bearnaí sa tseirbhís a aimsiú.” arsa Erin Hamilton, Oifigeach Gaeilge le Comhairle Chathair Dhoire agus Cheantar an tSratha Báin.

Is féidir teacht ar an suirbhé ag an nasc a leanas agus ní mór an suirbhé a bheith comhlánaithe roimh an Aoine 29 Samhain 2019: https://www.surveymonkey.co.uk/r/G9YMPGY

Má tá tuilleadh eolais de dhíth ort, is féidir dul i dteagmháil le Erin Hamilton, Oifigeach Gaeilge, gaeilge@derrystrabane.com , T:028 71 376 579