Derry woman Róise Ní Mhurchú in running for prestigious Oireachtas award
The Culmore-native has made the shortlist in the Réalta Óg na Bliana (Young Star of the Year) category due to her work on the BBC’s ‘Blas Ceoil’ radio programme.
During the summer Róise, an acclaimed sean-nós singer, joined her father, Marcas, for their Marcas and Róise series, discussing Irish music and playing it.
Prior to her stint on the wireless Róise had been interviewed variously on TG4, RTÉ Raidió na Gaeltachta, Raidió Fáilte, Raidió Rí-Rá, BLOC TG4 and the BBC.
She is currently studying to be a teacher at St. Mary’s in Belfast but teaches and practices singing throughout Ulster.
Over the past year she was involved in the Amhráin ar Scoil (School Songs) project.
De réir an tOireachtas: “Is as an Chúil Mhór i gContae Dhoire do Róise ach tá nasc saolbhunaithe aici le Gaeltacht Tír Chonaill inar chaith sí bunús a hóige. Tá neart taithí aici sna meáin: ag seinm ceoil, ag amhránaíocht agus ag dul faoi agallamh ar raidió agus ar theilifís le TG4, RTÉ Raidió na Gaeltachta, Raidió Fáilte, Raidió Rí-Rá, BLOC TG4 agus an BBC.
“Le linn an tsamhraidh, bhí Róise ina láithreoir leis an BBC ar an chlár raidió ‘Blas Ceoil’. Bhain sí idir shult agus shásamh as an sráith, i gcuideachta a hathar, Marcas Ó Murchú, agus iad ag léiriú an leanúnachais traidisiúin anseo in Éirinn agus leis na Gaeil thar sáile fosta.
“Tá suim faoi leith ag Róise san amhránaíocht ar an sean-nós. Bíonn sí ag teagasc amhránaíochta agus ag caomhnú an traidisiúin fud fad Chúige Uladh, go háirithe i mBéal Feirste, áit ina bhfuil sí ina hiníon léinn i gColáiste Ollscoile Naomh Muire, sa chúrsa tumoideachais.
"Le bliain anuas, bhí Róise páirteach sa togra: 'Amhráin ar Scoil' inar thaifead sí 10 n-amhrán le teaghlach s'aici i stiúideo Raidió Fáilte. A bhuíochas leis an togra seo, tá 50 amhrán Gaeilge ar fad le fáil ar fud na cruinne ar YouTube.”
To vote for Róise text GRADAM2 to 51500. Voting closes at noon on October 28.