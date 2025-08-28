Photos: Stephen Latimer Photography / Lumen Christi College.
1. Lumen Christi 1.jpg
Students, staff and parents. Photos: Stephen Latimer / Lumen Christi College. Photo: Lumen Christi College.
2. Lumen Christi 13.jpg
Hannah Donnelly, Rebecca Donnelly, Dr Ferris (Principal), Hannah Pollard, Emerald McGonigle and Lilly Gallagher. Photo: Lumen Christi College
3. Lumen Christi 5.jpg
Gerry O’Donnell, Hannah Pollard, Emma Duddy, Rebecca Furey and Evie Francis. Photo: Lumen Christi College
4. Lumen Christi 7.jpg
Jamie McGuiness, Josh McGuiness and Cian Black. Photo: Lumen Christi College