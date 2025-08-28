IN PICTURES: GCSE Results Day at Lumen Christi College in Derry

By Brendan McDaid
Published 28th Aug 2025, 15:20 BST
Pictured are students, relatives and staff as Lumen Christi pupils gathered recently to receive their GCSE results.

Photos: Stephen Latimer Photography / Lumen Christi College.

Students, staff and parents.

1. Lumen Christi 1.jpg

Students, staff and parents. Photos: Stephen Latimer / Lumen Christi College. Photo: Lumen Christi College.

Hannah Donnelly, Rebecca Donnelly, Dr Ferris (Principal), Hannah Pollard, Emerald McGonigle and Lilly Gallagher.

2. Lumen Christi 13.jpg

Hannah Donnelly, Rebecca Donnelly, Dr Ferris (Principal), Hannah Pollard, Emerald McGonigle and Lilly Gallagher. Photo: Lumen Christi College

Gerry O’Donnell, Hannah Pollard, Emma Duddy, Rebecca Furey and Evie Francis.

3. Lumen Christi 5.jpg

Gerry O’Donnell, Hannah Pollard, Emma Duddy, Rebecca Furey and Evie Francis. Photo: Lumen Christi College

Jamie McGuiness, Josh McGuiness and Cian Black.

4. Lumen Christi 7.jpg

Jamie McGuiness, Josh McGuiness and Cian Black. Photo: Lumen Christi College

